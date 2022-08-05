إصابة عنصر من أمن السلطة باشتباك مع مسلحين في بلاطة

أصيب عنصر من أجهزة أمن السلطة، نتيجة اشتباك مسلح مع مسلحين في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة العنصر بـ 6 رصاصات، ونقل إلى مستشفى رفيديا بحالة صحية حرجة، وأدخل غرفة العمليات لإجراء عدة عمليات جراحية له.

وأصيب عدد من المواطنين وعنصر من أجهزة السلطة وأحد المسلحين، خلال اشتباك بين أجهزة السلطة واثنين من المسلحين في مدينة نابلس فجر الخميس الماضي.

وأفادت مصادر محلية أن تبادلاً لإطلاق النار وقع لدى محاولة عناصر من أجهزة السلطة اختطاف اثنين من المسلحين من سكان مخيم الفارعة، أثناء مرورهم في شارع القدس شرقي نابلس.

وأوضحت أن اثنين من عناصر أجهزة السلطة أصيبوا بجراح أحدهما بالخاصرة ووصفت إصابته بالخطيرة وجرى نقلهما لمستشفى رفيديا، فيما أصيب المسلح علاء أبو حبيب وتم اعتقاله.

وأقدمت أجهزة السلطة خلال الأيام الماضية، على مهاجمة حفل زفاف لأحد المواطنين في قرية دير الحطب الواقعة إلى الشرق من مدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين