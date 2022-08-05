الجوازات تُصدر أكثر من 6 آلاف معاملة للمواطنين

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني 6 آلاف و742 معاملة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة، خلال يوليو الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الجوازات، أمس، إنجازها 419 معاملة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين، بالإضافة إلى إتمام 662 مُعاملة تنوعت بين "تمديد لأول مرة وتمديد لثاني مرة".

وأفاد التقرير بأن إدارة الجوازات أتمت إجراء 213 معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر، و18 معاملة تنوعت ما بين صورة طبق الأصل، ولمن يهمه الأمر، في حين أجرت عمليات تغذية لنحو 5 آلاف و430 معاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين