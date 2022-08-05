فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة عنصر من أمن السلطة باشتباك مع مسلحين في بلاطة

النقابات المهنية ترفض تصريحات مالية السلطة وتدعو لاعتصام واسع في رام الله

الجوازات تُصدر أكثر من 6 آلاف معاملة للمواطنين

بـ24 مليون يورو .. تشيلسي يتعاقد مع لاعب وسط جديد

تآكل قوة الردع الإسرائيلي وانعكاسه على الضفة الغربية

حماس: محاولات تثبيت معادلة التقسيم المكاني والزماني للأقصى ستبوء بالفشل

كابوس "الهدم" يوقظ عائلة "أبو السعود" من نومها

آلاف المقدسيين يؤدون الفجر في المسجد الأقصى

المعلمون بالضفة يتجهون إلى التصعيد وتعطيل العام الدراسي

قائمة محدثة بأسعار الخضروات والدواجن اليوم الجمعة

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

الجوازات تُصدر أكثر من 6 آلاف معاملة للمواطنين

05 اغسطس 2022 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
...

 

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني 6 آلاف و742 معاملة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة، خلال يوليو الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الجوازات، أمس، إنجازها 419 معاملة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين، بالإضافة إلى إتمام 662 مُعاملة تنوعت بين "تمديد لأول مرة وتمديد لثاني مرة".

وأفاد التقرير بأن إدارة الجوازات أتمت إجراء 213 معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر، و18 معاملة تنوعت ما بين صورة طبق الأصل، ولمن يهمه الأمر، في حين أجرت عمليات تغذية لنحو 5 آلاف و430 معاملة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #فلسطين #الجوازات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة