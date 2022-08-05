بـ24 مليون يورو .. تشيلسي يتعاقد مع لاعب وسط جديد

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي تعاقده مع لاعب وسط أستون فيلا اليافع كارني تشوكووايميكا، اليوم الخميس، في صفقة مقدّرة بـ24 مليون دولار أميركي.

وكان مدرب أستون فيلا ستيفن جيرارد قد ترك لاعب الوسط خارج تشكيلته التي خاضت جولة إعدادية للموسم في أستراليا، بعد رفضه تمديد عقده الذي ينتهي في 2023.

ودخل تشوكووايميكا الذي سيبلغ التاسعة عشرة في تشرين الأوّل/أكتوبر، إلى تشكيلة فيلا في أيار/ مايو 2021، وخاض الموسم الماضي 14 مباراة، بينها اثنتان كلاعب أساسي في الدوري الإنجليزي (برميرليغ).

ولعب دورا رئيسا خلال فوز إنجلترا بلقب كأس أوروبا تحت 19 عاما في تموز/ يوليو.

وقال تشوكووايميكا: "كان الأمر مرهقا، لكن لم أستطع إخراج تشلسي من رأسي في الأيام القليلة الماضية، ولقد ارتحت الآن للانتهاء من ذلك".

وأصبح ثالث لاعب يتعاقد معه تشلسي هذا الصيف، بعد قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي الإيطالي، والمهاجم رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي حامل اللقب.

المصدر / فلسطين أون لاين