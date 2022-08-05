الاحتلال يعتقل مواطناً من قلقيلية ويدهس شاباً في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مواطنا من بلدة برقين، ودهست فتى من بلدة يعبد، غرب جنين، فيما اندلعت مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال لقرية كفر قدوم شرق قليلية.

ففي قلقيلية، اندلعت مواجهات في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، إثر اقتحام قوات الاحتلال القرية ودهم عدد من المنازل والتحقيق ميدانيا مع ساكنيها.

وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجــهـــات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام قرية كفر قدوم، وتصدي الشبان للاقتحام.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن فادي زياد جرار عقب اقتحام بلدة برقين، ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته، كما داهمت منزلي المواطنين أسامة وناصر صبح، وتفتيشهما والتخريب في محتوياتهما والتحقيق مع ساكينها ميدانيا.

وأصيب الفتى محمد محمود أبو بكر من بلدة يعبد برضوض وكسر في القدم اليمنى بعد أن دهسته مركبة عسكرية للاحتلال قرب مفرق قرية كفيرت جنوب جنين، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتكاب قوات الاحتلال آلاف الانتهاكات بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر يوليو الماضي تنوعت بين عمليات قتل وهدم واستيطان.



ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر يوليو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (2037) انتهاكاً، أبرزها استشهاد (8) مواطنين بينهم سيدة.

في ذات الوقت واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها واعتداءاتها على مختلف المناطق، حيث بلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (394) اقتحاما، فيما بلغ عدد مداهمات المنازل (167) مداهمة.

المصدر / فلسطين أون لاين