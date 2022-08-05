التبديلات الخمسة "أنقذت" كرة القدم

يرى بيب ليندرس المدرب المساعد لنادي ليفربول الإنجليزي أن تطبيق لائحة التبديلات الخمسة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز "أنقذ كرة القدم".

وجرى زيادة عدد التبديلات لكل فريق خلال المباريات من ثلاثة إلى خمسة تبديلات مع استئناف المنافسات الكروية بعد فترة من التوقف بفعل أزمة جائحة كورونا في صيف 2020.

ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" على الإبقاء على اللائحة بشكل دائم في أكتوبر الماضي، ولكن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز طبقت لائحة الثلاثة تبديلات خلال الموسمين الماضيين.

وقال ليندرس لوكالة الأنباء البريطانية يوم الخميس: الشيء الكبير هذا الموسم وأعتقد الجانب الأكثر حسما لهذا الموسم سيتمثل في كيفية استخدام الفرق للتبديلات الخمسة لأن هذا الأمر سيغير الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل هائل.

أضاف: سعداء حقا بذلك لأنه يعني أن بإمكاننا اللعب بقوة منذ الدقيقة الأولى حتى الدقيقة 95، الأمر يتعلق بكيفية استغلال الفريق، كيفية التعامل مع اللعب كل ثلاثة أيام.

وأشار: أعتقد أن اللائحة أنقذت كرة القدم من وجهة نظري، لأنك إذا أردت أن تلعب كل ثلاثة أيام ، فهذه كانت إحدى الضروريات.

وختم ليندرس بالقول: أنا سعيد حقا بأن الدوري الإنجليزي الممتاز والأندية شهدت ذلك، لكني أعتقد أيضا أنها سلاح.

المصدر / وكالات