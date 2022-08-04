القيادي عوض الله: السلطة عطّلت الانتخابات السابقة تحت حجج واهية

قال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية إياد عوض الله إن الانتخابات السابقة عُطلت بقرار فردي تحت حجج واهية و"هذا يعني أن السلطة مكبلة".

وأضاف في حديثه لقناة الأقصى: "كان يجب أن نخوض الانتخابات السابقة وأن نتواجه مع الاحتلال، وعلى منظمة التحرير الفلسطينية التحرر من حالة الاختطاف".

ولفت عوض الله إلى أن كل القوى المنضوية تحت إطار منظمة التحرير عبرت عن رفضها لنهج التفرد الذي يقوده محمود عباس، قائلا: "لا أحد يعلم من أعضاء منظمة التحرير، وكيف تم تنصيب حسين الشيخ أمين سر للمنظمة".

وأشار إلى أن هناك حالة التفاف واسعة من الكل الوطني حول إجراء الانتخابات وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة أن تبدأ الانتخابات بالمجلس الوطني الفلسطيني.

وقال عوض الله: "نخوض معركة لنوحد من خلالها الشعب الفلسطيني وننهي حالة التفرد، فنحن نمتلك من الأدوات للضغط على القيادة المتنفذة في السلطة لتنصاع للشعب الفلسطيني".

وأوضح أن القيادة المتنفذة تستخدم منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق المصالح الذاتية، قائلا: "يجب أن نستعيد منظمة التحرير الفلسطينية وننهي حالة التفرد في القرار".

المصدر / فلسطين أون لاين