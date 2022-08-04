الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم في الضفة والقدس

تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، اليوم الخميس، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، في الضفة الغربية ومدينة القدس.

ففي القدس، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على بناء 1400 وحدة استيطانية ضمن مخطط استيطاني جديد شرق المدينة.

ومن المقرر أن تبنى هذه الوحدات في منطقة حي تسور وكيبوتس رامات رحيل الاستيطانية.

وصادق الاحتلال على المخطط اليوم، بعد تأجيله من جراء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة خلال الشهر المنصرم.

كما أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، شابا مقدسيا عن المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أبعدت محمد نجيب من البلدة القديمة عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، بعد أن اعتقلته صباحا.

أما في نابلس، فقد اقتحم مستوطنون، المنطقة الأثرية في سبسطية شمالي المدينة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أغلقت المنطقة أمام الفلسطينيين.

كما سلَّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إخطارات بوضع اليد ووقف العمل، في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وتبعًا لمصادر محلية، فإن قوات الاحتلال سلمت 20 إخطارًا بوضع اليد على ما يقارب 170 دونما جرى استصلاح 90% منها، في المنطقة الشرقية من البلدة.

وتضم تلك الأراضي غرفًا زراعية وآبار جمع مياه، إضافة إلى أنها مزروعة بأشجار الزيتون، وفق المصادر ذاتها.

المصدر / فلسطين أون لاين