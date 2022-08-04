فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أول رحلة تجارية إلى (إسرائيل) تعبر المجال الجوي السعودي

"عظام الرقبة".. أبناء مسؤولي السلطة في السفارات برواتب خيالية

ناشط سياسي يدعو للعصيان المدني إن ماطلت السلطة بإجراء الانتخابات

القيادي أبو عرة يدعو لمزيد من الرباط في الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين

مطلوب مدربين ومنشطين ومسوقين للعمل بمركز إنماء للتدريب

"التعليم" تُحذّر من نية الاحتلال هدم 36 مدرسة في الضفة

"عواودة" يُواصل إضرابه لليوم الـ145 في سجون الاحتلال

السبت المقبل.. وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين بالضفة

"المرور": 7 إصابات في 12 حادث سيرٍ خلال 24 ساعة

ما هو الاستثمار الأفضل طويل الآجل أم قصيرة الآجل؟

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

أول رحلة تجارية إلى (إسرائيل) تعبر المجال الجوي السعودي

04 اغسطس 2022 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
...

عبرت اليوم الخميس، أول رحلة تجارية إسرائيلية المجال الجوي السعودي منذ أن فتحت المملكة أجواءها أمام جميع الرحلات الجوية "الإسرائيلية".

وأقلعت الرحلة التي تديرها شركة طيران "كاثي باسيفيك" من هونغ كونغ، ومن المقرر أن تهبط في (تل أبيب).

وأظهرت خدمة تتبع الرحلات أن الطائرة كانت تحلق فوق الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي قبل أن تعبر الساحل السعودي بالقرب من مدينة الدمام.

وحلقت الطائرة فوق شمال السعودية والأردن، ودخلت الأراضي الإسرائيلية شمال البحر الميت.

يذكر أن رحلة أخرى تابعة لشركة "كاثي باسيفيك" كانت أيضا متجهة من هونغ كونغ إلى (تل أبيب) في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذت مسارا مختلفا، حيث حلّقت فوق الصين وكازاخستان وتركيا، ودخلت المجال الجوي الإسرائيلي من البحر الأبيض المتوسط.

هذا ولم تحلق الخطوط الجوية الإسرائيلية حتى الآن فوق الأجواء السعودية منذ إعلان المملكة عن فتح مجالها الجوي.

 

المصدر / وكالات
#إسرائيل #السعودية #رحلة تجارية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة