أول رحلة تجارية إلى (إسرائيل) تعبر المجال الجوي السعودي

عبرت اليوم الخميس، أول رحلة تجارية إسرائيلية المجال الجوي السعودي منذ أن فتحت المملكة أجواءها أمام جميع الرحلات الجوية "الإسرائيلية".

وأقلعت الرحلة التي تديرها شركة طيران "كاثي باسيفيك" من هونغ كونغ، ومن المقرر أن تهبط في (تل أبيب).

وأظهرت خدمة تتبع الرحلات أن الطائرة كانت تحلق فوق الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي قبل أن تعبر الساحل السعودي بالقرب من مدينة الدمام.

وحلقت الطائرة فوق شمال السعودية والأردن، ودخلت الأراضي الإسرائيلية شمال البحر الميت.

يذكر أن رحلة أخرى تابعة لشركة "كاثي باسيفيك" كانت أيضا متجهة من هونغ كونغ إلى (تل أبيب) في وقت سابق من هذا الأسبوع، اتخذت مسارا مختلفا، حيث حلّقت فوق الصين وكازاخستان وتركيا، ودخلت المجال الجوي الإسرائيلي من البحر الأبيض المتوسط.

هذا ولم تحلق الخطوط الجوية الإسرائيلية حتى الآن فوق الأجواء السعودية منذ إعلان المملكة عن فتح مجالها الجوي.

المصدر / وكالات