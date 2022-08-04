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ناشط سياسي يدعو للعصيان المدني إن ماطلت السلطة بإجراء الانتخابات

04 اغسطس 2022 . الساعة 15:50 بتوقيت القدس
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ناشط سياسي يدعو للعصيان المدني إن ماطلت السلطة بإجراء الانتخابات

قال الناشط السياسي والمرشح عن قائمة طفح الكيل فايز السويطي إن الشعب الفلسطيني مصمم على إجراء الانتخابات والسلطة تتهرب من ذلك.

وأكد السويطي لقناة الأقصى أن السلطة في رام الله تعيق إجراء الانتخابات خوفًا من السقوط المدوي وللحفاظ على المصالح الشخصية.

وأضاف "إن ماطلت السلطة في إجراء الإنتخابات علينا الإعلان عن العصيان المدني للضغط عليها".

وتتواصل الدعوات الشعبية والفصائلية إلى جانب المبادرات التي قدمها سياسيون وقانونيون، إلى السلطة برام الله، من أجل إنقاذ الحالة الفلسطينية من التشرذم، بإجراء انتخابات شاملة، تبدأ من المجلس الوطني وصولاً لكافة مؤسسات السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الشعب يريد الانتخابات

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