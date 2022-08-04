مطلوب مدربين ومنشطين ومسوقين للعمل بمركز إنماء للتدريب

مطلوب مدربين ومنشطين ومسوقين

يعلن مركز إنماء للتدريب بغزة عن رغبته في استقطاب مدربين وفقا لنظام العمل الجزئي، للتدريب ضمن البرامج الدائمة للمركز في المجالات التالية:

الاقتصاد الإسلامي

المالية الإسلامية

المحاسبة الإسلامية

كما يعلن المركز عن حاجته لمنشطين (من الجنسين) لتأهيل الفتيان والفتيات في مجالات إسلامية وتثقيفية متنوعة..

يفضل أن يكون المتقدم/ ـة من سكان مدينة غزة، وأن يكون لديه خبرة في التدريب، وشهادة علمية في المجال الذي يدرب فيه.

ترسل السيرة الذاتية والشهادات الداعمة للطلب، عبر إيميل مركز إنماء للتدريب، وسيتم التواصل فقط على من يقع عليهم الاختيار..

[email protected]

نحو الريادة والرسوخ في مجال الاقتصاد والمالية الإسلامية