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للمطالبة بالإفراج عنهم

السبت المقبل.. وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين بالضفة

04 اغسطس 2022 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعا أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، اليوم الخميس، إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع أبنائهم المعتقلين في سجون السلطة، يوم السبت القادم.

وأوضح الأهالي أنّ الوقفة ستُنظّم يوم السبت القادم 6 أغسطس، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا، على دوار المنارة وسط رام الله، مشيرين إلى أنّ الهدف من الوقفة هو المطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين في زنازين أجهزة أمن السلطة، ومسلخ أريحا.

وتأتي هذه الدعوات في ظلّ تصاعد انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة الغربية، وشنّها حملة اختطافات طالت العديد من المواطنين.

بينما تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية بحقّ المواطنين، والتي طالت عددًا من الأسرى المحررين والنشطاء والشخصيات الوطنية، متجاهلة المناشدات العائلية والحقوقية بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

يُشار إلى أنّ أهالي المعتقلين السياسيين يُنظّمون وقفات ومسيرات مستمرة، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المعتقلين السياسيين #وقفة تضامنية #أجهزة أمن السلطة

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