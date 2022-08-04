وظيفة شاغرة في جمعية العودة الصحية والمجتمعية

إعلان توظيف صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية - غزة تعلن فيه عن وظيفة مدير دائرة تنفيذ المشاريع وذلك وفقًا لما يلي:

المهام العامة: إدارة وتنفيذ المشاريع بكافة مراحلها والإشراف على تنفيذ المشاريع بجودة عالية بما يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في اتجاه تحقيق رسالة الجمعية

المهام الخاصة:

· المساهمة في تطوير البرامج الإستراتيجية للجمعية.

المساهمة في إعداد خطط العمل السنوية للبرامج الإستراتيجية للجمعية بمشاركة مديري البرامج.

التنسيق مع دائرة حشد الموارد وتجنيد الأموال خلال عملية تصميم التدخلات ذات العلاقة بمشاريع الجمعية.

المسؤولية عن إعداد الخطط التنفيذية للمشاريع الإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع مديري البرامج والدوائر ذات العلاقة.

التنسيق مع الدوائر والأقسام والوحدات ذات العلاقة بأنشطة المشاريع المنفذة.

المشاركة في تصميم والإشراف على تنفيذ خطة المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم الخاصة بمشاريع الجمعية.

والتنسيق والعمل مع فريق الـ MEAL لتقييم أداء ونتائج مشاريع الجمعية وقياس الأثر والتغيير على الفئات المستهدفة والمجتمع بشكل عام.

المسؤولية والإشراف على إعداد التقارير (الإدارية والفنية والمالية) الخاصة بالمشاريع والتي تتضمن التقارير الشهرية والربعية ونصف السنوية والسنوية وفق العقود والاتفاقيات الموقعة مع الممولين والمستويات الإدارية ذات العلاقة.

إدارة أداء فريق دائرة تنفيذ المشاريع الواقعين تحت مسؤوليته في الهيكل التنظيمي وتصميم ميثاق الموظف وتقييم أداء الموظف حسب نظام إدارة الأداء الخاص بالجمعية.

الإشراف على تنفيذ قوانين وأنظمة ولوائح الجمعية والتعليمات المختلفة الصادرة عن المدير العام في نطاق الاختصاص.

المشاركة في وضع خطة طوارئ خاصة بالجمعية.

تصديق وتوقيع كافة المعاملات الرسمية الصادرة من وإلى دائرة تنفيذ المشاريع.

تمثيل الجمعية وأنشطتها بشكل إيجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.

تصميم برامج التدريب الخاصة بفريق تنفيذ المشاريع والمساهمة في تصميم برامج تطوير القدرات في الجمعية والمشاركة في تنفيذ الأنشطة التدريبية الخاصة ببناء القدرات.

القيام بأي أعمال أخرى تُوكل له من قبل المدير العام

المؤهلات المطلوبة

- الدرجة الجامعية الأولي في الهندسة أو الادارة أو اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها.

- أو درجة الماجستير في ادارة الاعمال

- ساعات العمل المطلوبة : 45 ساعة عمل اسبوعياً

- خبرات سابقة : خبرة عشرة سنوات على الأقل في مجال ادارة المشاريع في المؤسسات الأهلية

- مهارات سابقة

1- إجادة استخدام البرامج المحوسبة

2- إجادة اللغة الإنجليزية محادثةً وكتابة وقراءة.

3- مهارة الاتصال الفعال

4- مهارة التحليل والتفكير الابداعي

5- مهارة الكتابة المحترفة للتقارير باللغة الانجليزية

6- مهارة ادارة فرق العمل

7- القدرة على اتخاذ القرارات

8- القدرة على تحمل العمل تحت الضغط

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 9/8/2022