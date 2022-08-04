الاحتلال يسمح لمستوطنيه باقتحام "الأقصى" السبت والأحد المقبلين

سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يومي السبت والأحد المقبلين، لإحياء ما يسمى ذكرى "خراب الهيكلين" الأول والثاني، إذ يحتفل اليهود بهذه المناسبة المزعومة في التاسع من شهر آب حسب التقويم العبري من كل عام.

وبحسب هيئة البث العبرية العامة الناطقة بالعربية، فإنه من المرجح أن يقوم 3 آلاف مستوطن باقتحام الأقصى على دفعات.

يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

المصدر / فلسطين أون لاين