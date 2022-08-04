الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة اليوم الخميس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة من الضفة الغربية.

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، الفتى هاني شادي قاسم (17 عامًا) بعد مداهمة منزل ذويه في المخيم والعبث بمحتوياته.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم، مواطنين من مدينة نابلس، حيث اقتحمت محيط "مقام يوسف" شرق المدينة، كما اقتحمت شارع التعاون، واعتقلت الشابين أحمد البوبلي، وعدي عنتر بعد أن فتشت منزليهما.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، شابين وفتى من بيت لحم، وهم: لطفي صلاح الدين صلاح (43 عامًا)، من بلدة الخضر، وزيد محمد الصلاحات (17 عامًا) من منطقة واد شاهين، ومحمد محمود أبو شعيرة من حي الكركفة وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت: "أنّ قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين في منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها منزل والدة الأسير عيسى عواد، والشقيقين عواد وناصر عواد.

المصدر / فلسطين أون لاين