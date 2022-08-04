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مستوطنون يشرعون بإنشاء مرافق قرب عين ماء في الأغوار الشمالية

04 اغسطس 2022 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
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عين ماء في الأغوار - أرشيف

بدأ مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، بإنشاء مرافق بالقرب من "عين الساكوت" في الأغوار الشمالية بمحافظة طوباس، شمال الضفة الغربية.

وأشار الناشط المحلي فارس فقهاء، إلى أن "المستوطنين شرعوا ببناء إنشاءات من الإسمنت والحديد في المنطقة، ومنعوا المواطنين من الدخول إلى محيط نبع الماء فيها".

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضعت، قبل حوالي عامين، بوابات حديدية في محيط عين الساكوت.

وتشهد منطقة الأغوار الشمالية نشاطا متصاعدا من قبل المستوطنين للاستيلاء على ينابيع وعيون المياه.

ومن الجدير بالذكر أن المستوطنين أحكموا سيطرتهم على "نبع خلة خضر"، من خلال وضع مرافق في محيطها، ومنع الفلسطينيين من الاقتراب منها مؤخرا، بالإضافة إلى الاستيلاء على "نبع عين الحلوة" بالطريقة ذاتها قبل حوالي عامين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنون #الأغوار الشمالية

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