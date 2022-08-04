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الأهلي يتعثر بتعادل سلبي مع فاركو

04 اغسطس 2022 . الساعة 06:17 بتوقيت القدس
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واصل الأهلي تقديم الهدايا لغريمه التقليدي الزمالك معززا آمال الأخير بالاحتفاظ بلقب بطل الدوري المصري لكرة القدم للموسم الثاني تواليا، بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فاركو الأربعاء في ختام منافسات المرحلة الثامنة والعشرين.

وألغى حكم المباراة هدفا للجنوب إفريقي بيرسي تاو بداعي التسلل (71) بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

ولعب فاركو بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 87 عقب اشهار البطاقة الحمراء للبديل محمود عماد للخشونة المتعمدة مع البديل محمد محمود، لكن الأهلي لم يستغل النقص العددي في صفوف منافسه في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبتلك النتيجة واصل الأهلي مسلسل إهدار النقاط بثلاث خسائر و8 تعادلات هذا الموسم رافعا رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ويملك الأهلي مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي، فيما رفع فاركو رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثامن.

المصدر / وكالات
#الأهلي #الزمالك #الدوري المصري

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