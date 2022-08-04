فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصدر يدعو لحل البرلمان وانتخابات جديدة

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض بشكل يومي؟

الرئيس الأوكراني يسعى لمحادثات مباشرة مع الرئيس الصيني

سويسرا تحظر واردات الذهب الروسية

تصرف طائش من شاب.. يتسبب في حريق كبير في أمريكا

روسيا: تفاقم الوضع في قره باغ بعد انتهاك أذربيجان وقف إطلاق النار

احذر الوجبات السريعة.. قد تزيد احتمالية إصابتك بالزهايمر

الروسي "خاتشانوف" يبلغ ثاني أدوار واشنطن

موسكو: زيارة بيلوسي لتايوان تعكس سعي واشنطن لإثبات قدرتها على الإفلات من المحاسبة

لا يتجاوز الـ 10سنوات.. من هو أصغر ملياردير في العالم؟

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

تصرف طائش من شاب.. يتسبب في حريق كبير في أمريكا

04 اغسطس 2022 . الساعة 04:55 بتوقيت القدس
...

تسبب تصرف طائش من رجل خلال نزهة، إلى حريق كبير التهم أكثر من 60 فدانا بولاية يوتا الأميركية، قبل أن تلقي السلطات القبض عليه.

وأعلنت الشرطة عن إلقاء القبض على كوري آلان مارتن (26 عاما) للاشتباه فيه.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قال مكتب عمدة مقاطعة يوتا إن مارتن تم حجزه بسبب الحرق المتهور وحيازة الماريجوانا وأدوات المخدرات.

ونقلًا عن بيان السبب المحتمل الذي قدمته مقاطعة يوتا، قالت وسائل الإعلام المحلية إنه عندما حاول مارتن "حرق عنكبوت، اشتعلت المنطقة المحيطة وبدأت النار تنتشر بسرعة كبيرة".

وأشار المسؤولون إلى أن تصرفات مارتن كانت طائشة و"تسببت في خطر على حياة الإنسان".

وسارعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث قبل بدء العمليات الجوية، حيث أسقطت الطائرات حريقا في محاولة لإطفاء النيران.

وأفاد مسؤولون إن النيران انتشرت بسرعة بسبب الظروف الجافة، من قاع الجبل إلى قمته.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن سبنسر كانون من مكتب شرطة مقاطعة يوتا قال إنه على الرغم من العثور على الماريجوانا في حوزة مارتن، إلا أنه لا يبدو أنه منتشي.

المصدر / وكالات
#أمريكا #حريق كبير #تصرف طائش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة