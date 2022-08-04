تصرف طائش من شاب.. يتسبب في حريق كبير في أمريكا

تسبب تصرف طائش من رجل خلال نزهة، إلى حريق كبير التهم أكثر من 60 فدانا بولاية يوتا الأميركية، قبل أن تلقي السلطات القبض عليه.

وأعلنت الشرطة عن إلقاء القبض على كوري آلان مارتن (26 عاما) للاشتباه فيه.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قال مكتب عمدة مقاطعة يوتا إن مارتن تم حجزه بسبب الحرق المتهور وحيازة الماريجوانا وأدوات المخدرات.

ونقلًا عن بيان السبب المحتمل الذي قدمته مقاطعة يوتا، قالت وسائل الإعلام المحلية إنه عندما حاول مارتن "حرق عنكبوت، اشتعلت المنطقة المحيطة وبدأت النار تنتشر بسرعة كبيرة".

وأشار المسؤولون إلى أن تصرفات مارتن كانت طائشة و"تسببت في خطر على حياة الإنسان".

وسارعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث قبل بدء العمليات الجوية، حيث أسقطت الطائرات حريقا في محاولة لإطفاء النيران.

وأفاد مسؤولون إن النيران انتشرت بسرعة بسبب الظروف الجافة، من قاع الجبل إلى قمته.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن سبنسر كانون من مكتب شرطة مقاطعة يوتا قال إنه على الرغم من العثور على الماريجوانا في حوزة مارتن، إلا أنه لا يبدو أنه منتشي.

المصدر / وكالات