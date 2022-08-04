فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأهلي يتعثر بتعادل سلبي مع فاركو

الصدر يدعو لحل البرلمان وانتخابات جديدة

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض بشكل يومي؟

الرئيس الأوكراني يسعى لمحادثات مباشرة مع الرئيس الصيني

سويسرا تحظر واردات الذهب الروسية

تصرف طائش من شاب.. يتسبب في حريق كبير في أمريكا

روسيا: تفاقم الوضع في قره باغ بعد انتهاك أذربيجان وقف إطلاق النار

احذر الوجبات السريعة.. قد تزيد احتمالية إصابتك بالزهايمر

الروسي "خاتشانوف" يبلغ ثاني أدوار واشنطن

موسكو: زيارة بيلوسي لتايوان تعكس سعي واشنطن لإثبات قدرتها على الإفلات من المحاسبة

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

روسيا: تفاقم الوضع في قره باغ بعد انتهاك أذربيجان وقف إطلاق النار

04 اغسطس 2022 . الساعة 04:42 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تفاقم الوضع في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ الجبلي، بين أرمينيا وأذربيجان الأربعاء.

وجاء في بيان عن الوزارة: "لقد تفاقم الوضع في منطقة مسؤولية قواتنا لحفظ السلام ففي منطقة مرتفعات ساريباب، انتهكت القوات الأذربيجانية وقف إطلاق النار. وقيادة وحدة حفظ السلام الروسية، إلى جانب ممثلين عن الجانبين الأذربيجاني والأرميني، تتخذ إجراءات إعادة الاستقرار للمنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية سيطرتها على عدة مرتفعات في قره باغ، ردا على انتهاك الجيش الأرمني اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ الموقع بتاريخ 10 نوفمبر 2020 في موسكو.

المصدر / وكالات
#روسيا #أذربيجان #الدفاع الروسية #قوات حفظ النظام الروسية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة