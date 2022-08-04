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الروسي "خاتشانوف" يبلغ ثاني أدوار واشنطن

04 اغسطس 2022 . الساعة 01:15 بتوقيت القدس
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صعد الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور الثالث من بطولة واشنطن للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليون و953 ألف دولار، بفوز صعب على الألماني دومينيك كويبفير.

واستطاع خاتشانوف قلب تأخره بمجموعة إلى فوز على دومينيك كويبفير، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-7) و(7-5) و(6-4) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعتين و46 دقيقة.

وسيكون كارين خاتشانوف (26 عاما) في الدور الثالث بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع الأسترالي أليكس دي مينور مع الياباني يوشيتو نيشوكا.

المصدر / وكالات
#واشنطن #روسيا #خاتشانوف #دوري التنس

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