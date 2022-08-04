السعودية تسمح بشكل رسمي للطيران الإسرائيلي باستخدام مجالها الجوي

قالت شركة "طيران سيشل" إنها حصلت على موافقة رسمية من سلطات الطيران المدني السعودية بالتحليق فوق المجال الجوي السعودي خلال تشغيلها خط الطيران بين (تل أبيب) وماهية في جمهورية سيشل.

وذكرت قناة "I24" العبرية نقلا عن موقع "باسبورت نيوز" المختص بشؤون السياحة والرحلات، أن الرحلة الأولى انطلقت أمس الأربعاء من مطار "بن غوريون" وعبرت فوق الأجواء الأردنية والسعودية في طريقها إلى جمهورية "سيشل"، وهي دولة جزيرية في إفريقيا تتواجد في المحيط الهندي مكونة من عدة جزر، في حين أنها كانت مضطرة حتى اليوم التحليق فوق المياه الدولية بمسار غير مباشر وبارتفاع دون المستوى الأمثل.

وأوضح الإعلام العبري أن شركة "طيران سيشل" تشغل ثلاث رحلات مباشرة أسبوعية بين (تل أبيب) وماهية، في جمهورية سيشل، ورحلات ربط إلى جزر أخرى، وتستخدم في رحلاتها طائرات من طراز ايرباص "A320neo" وتستغرق الرحلة 6 ساعات و20 دقيقة.

وبينت قناة ريشت كان العبرية، أن المملكة العربية السعودية منحت اذنا رسمًيا لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام أجوائها والتحليق عبرها في الطريق إلى السعودية وجهات مختلفة.

وبحسب القناة، فإنه تم إبلاغ الشركات الإسرائيلية بهذا القرار بعد أن تقدمت تلك الشركات بطلب السماح لها بذلك منذ عدة أيام.

ولفتت القناة إلى أن هذا سيقلل بشكل كبير من مدة الرحلات الجوية خاصة المتوجهة إلى دول آسيا، وكانت السعودية أعلنت منذ أسابيع خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها ستسمح لجميع شركات الطيران باستخدام أجوائها.

وتمت الإشارة إلى أن "طيران سيشل" هي "الشركة الأولى التي تحصل على الموافقة السعودية لتسيير رحلات من إسرائيل فوق المجال الجوي السعودي غير متوجهة إلى الإمارات، وأن الشركات الإسرائيلية "إل عال" و"أركيا" قدمت طلبا مماثلا للسلطات السعودية للتحليق فوق اجوائها برحلاتها الى الشرق الأقصى ولم تحصل على الموافقة السعودية حتى الآن.

المصدر / وكالات