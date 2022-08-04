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دراسة جديدة: انخفاض الأجور تسرع بتدهور الذاكرة!

04 اغسطس 2022 . الساعة 00:16 بتوقيت القدس
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أثبتت دراسة حديثة، أجرتها كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا، وجود علاقة بين انخفاض رواتب الموظفين وتدهور مستويات ذاكرتهم.

وتم عرض نتائج الدراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة في المؤتمر الدولي لجمعية ألزهايمر (AAIC) لتعزيز وجهات النظر المتنوعة.

من جانبها، قالت الباحثة في قسم علم الأوبئة في جامعة كولومبيا كاترينا كيزيوس: إنه لوحظ هذا الارتباط في العينة الأولية بعد أن صنفت هي وزملاؤها، المشاركين في الدراسة بحسب مستويات أجورهم من عام 1992 إلى عام 2004.

وعمد الباحثون بعدها إلى فحص علاقة انخفاض الراتب مع تدهور الذاكرة على مدار الـ 12 عاما من 2004 إلى 2016، ووجدوا أن أصحاب الأجور المنخفضة يعانون من انخفاض أسرع في الذاكرة بشكل ملحوظ مع تقدم العمر.

وكشفت الدراسة عن أن مستوى الشيخوخة المعرفية التي مر بها أصحاب الأجور المنخفضة الدائمة، على مدى فترة 10 سنوات، هو نفس قدر الشيخوخة الذي عاناه غيرهم من أصحاب الأجور المعتدلة على مدار 11 عاما.

ونوهت كيزيوس إلى أن نتائج الدراسة تشير إلى أن السياسات الاجتماعية التي تعزز الرفاهية المالية للعاملين من ذوي الأجور المنخفضة قد تكون مفيدة بشكل خاص للصحة الإدراكية.

المصدر / وكالات
#كولومبيا #الصحة العامة #انخفاض الأجور #تدهور الذاكرة

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