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كيف أحافظ على بطارية الهاتف لمدة أطول؟

04 اغسطس 2022 . الساعة 00:06 بتوقيت القدس
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يعاني العديد من الأشخاص ممن يمتلكون هواتف "أندرويد" من مشكلة نفاذ البطارية بشكل سريع، حيث يعتبر عمر البطارية أحد الجوانب المهمة التي يتحقق منها العديد من المستخدمين قبل شراء هاتف ذكي جديد.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على عمر بطارية الهاتف الذكي، وتشمل التطبيقات التي تعمل في الخلفية ومستوى سطوع الشاشة وعرض الوسائط والمزيد.

وفي حين أن هناك عددًا من الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على عمر بطارية هاتفك، فإن أبسطها هو تشغيل وضع Battery Saver، وتأتي جميع هواتف أندرويد الذكية هذه الأيام تقريبًا مزودة بهذه الميزة، الموجودة داخل الإعدادات:

1. قم بتشغيل تطبيق الإعدادات

2. ابحث عن البطارية من قائمة الإعدادات

3. تبديل "تشغيل الآن" من خيار توفير شحن البطارية

ومن خلال هذه الخطوات الثلاث البسيطة، يمكنك بسهولة تقليل نفاد بطارية هاتفك الذكي (إلى حد ما)، وبمجرد التشغيل، سيتحول لون رمز البطارية أعلى الجانب الأيمن من الشاشة إلى اللون الأصفر.

هذا يعني أن هاتفك يعمل الآن في وضع توفير شحن البطارية، ويمكن أن يكون وضع توفير البطارية خيارًا جيدًا إذا كنت ترغب في إطالة عمر بطارية هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android.

تمكين وضع توفير البطارية له عيوبه:

بينما يساعدك وضع توفير شحن البطارية على إطالة عمر بطارية هاتفك، فإنه يؤثر أيضًا على الأداء العام لجهازك بما في ذلك سطوع الشاشة وأداء تطبيقات معينة والمزيد.

المصدر / وكالات
#أندرويد #بطارية الهاتف #عمر البطارية

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