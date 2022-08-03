"الكابينيت" يجتمع لبحث التوتر مع لبنان

قالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، ناقش الأربعاء، ملف منصة الغاز "كريش" قرب الحدود مع لبنان.

وبحسب القناة، من المتوقع أن تبدأ أعمال التنقيب في منصة "كريش" الشهر المقبل.

وذكرت القناة عن مصدر مطلع على قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال، قوله: إن "حزب الله التزم في هذه المرحلة بوقف التصعيد العسكري لاستنفاد مساعي الوساطة، ولكنه يمهل الطرفين حتى منتصف الشهر الجاري للوصول إلى اتفاق، قبل أن يبدأ بما وصفه بتصعيد متدحرج لمنع إسرائيل من استخراج الغاز قبل التوصل إلى اتفاق".

المصدر / وكالات