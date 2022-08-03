11 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

شهدت محافظات الضفة الغربية، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وأعمال مقاومة في مناطق متفرقة من الضفة طوال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق المعطيات فقد نفذ الشباب الثائر 11 عملاً مقاوماً، تنوعت بين إلقاء زجاجات حارقة وتصدي لمستوطنين وإلقاء حجارة.

ففي القدس المحتلة اندلعت مواجهات رشق خلال الشبان قوات الاحتلال بالحجارة في شعفاط وبدو.

كما ألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في سلوان، وأحرقوا بؤرة استيطانية في البلدة.

كذلك شهدت مدينة نابلس مواجهات مع جنود الاحتلال وتصدي للمستوطنين في بلدة بورين.

أما في جنين فاندلعت مواجهات تخللها القاء حجارة صوب قوات الاحتلال في بلدتي اليامون وقباطية.

وامتدت المواجهات الى كفر قدوم وجيوس في قلقيلية، وبيت أمر في مدينة الخليل.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال يوليو/تموز المنصرم (588) عملاً مقاوماً، أدت إلى جرح وإصابة (18) إسرائيلياً.

وقد استشهد (8) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خمس محافظات مختلفة، بينما أصيب (415) آخرين.

ووثق التقرير (44) عملية إطلاق نار ضد أهداف تابعة للاحتلال، منها (12) عملية في نابلس ومثلها تتالياً في جنين، حيث تصدى المقاومون فيها لاقتحام قوات الاحتلال اليومية، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها.

وبلغت عدد عمليات الطعن أو محاولات الطعن (3) عمليات، فيما بلغ عدد عمليات الدهس أو محاولات الدهس عمليتان، في حين كان هنالك (4) عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و(5) عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية لقوات الاحتلال.

وأحصى التقرير (10) عمليات إلقاء أو زرع عبوات ناسفة، إضافة إلى (14) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(3) عمليات إلقاء مفرقعات نارية، و(15) عملية حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية.

وواصل الشباب الثائر فعاليات المقاومة الشعبية وتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث شهدت الضفة والقدس (180) عملية إلقاء حجارة، و(76) مقاومة اعتداء مستوطنين، و(28) مظاهرة ومسيرة شعبية، و(220) مواجهة بأشكال متعددة.

وشهدت محافظات نابلس والقدس والخليل أعلى وتيرة في عمليات للمقاومة، حيث بلغت على التوالي (105، 83، 80) عملية.

المصدر / فلسطين أون لاين