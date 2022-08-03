الاحتلال يقرر مواصلة إغلاق معابر غزة والإبقاء على حالة التأهب

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الإبقاء على حالة التأهب في مستوطنات "غلاف غزة"، واستمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم، ليوم غد الخميس.

ووفق القناة "13" العبرية فقد تقرر تمديد حالة التأهب الأمني في مستوطنات "غلاف غزة" ليوم غد الخميس.

كما تقرر أن يكون دوام التعليم الرسمي والخاص، قرب الغرف والملاجئ المحصنة في المستوطنات.

وقال المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري أمير بوخبوط: "يتم إجراء تقييم للوضع الأمني كل ساعتين تقريبًا حول حالة التأهب في غلاف غزة، وغدا الخميس سيجري تقييم كبير للوضع الأمني بقيادة وزير الجيش بيني غانتس ورؤساء الهيئات".

وطالبت المتحدثة باسم بلدية مستوطنة سديروت، المستوطنين بعدم اختراق حواجز قوات الجيش؛ وعدم السير في الطرق الزراعية، وستقوم بإبلاغهم عن أي تطورات جديدة.

وهدد اليوم وزير جيش الاحتلال بيني غانتس بتصعيد الأوضاع الأمنية على جبهة قطاع غزة.

من جانبها، قالت قناة "كان" العبرية إن "التحذير الملموس الذي تلقته المؤسسة الأمنية حول نية الجهاد الإسلامي القيام بهجوم انتقامي ضد (إسرائيل) على شكل نيران قنص أو صواريخ مضادة للدبابات، هو ما أدى إلى فرض قيود في الجنوب".

وأعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع لغزة، أن الاحتلال أبلغها بنيته الاستمرار في إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لقطاع غزة، يوم غد.

كما قرر الاحتلال استمرار إغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، والمخصص لعبور الأفراد.

وأغلق الاحتلال حاجز بيت حانون، ومعبر كرم أبو سالم يوم أمس الثلاثاء، بعد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي من جنين.

وتوعدت حركة الجهاد الإسلامي، الاحتلال بالرد على اعتقال القيادي السعدي، وقالت إن "هذه الجريمة لن تمرّ دون عقاب".

المصدر / وكالات