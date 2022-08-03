فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قوات "المتسادا" تداهم غرف العزل لأسرى نفق الحرية في "رامون" و"عسقلان"

الصحفي "أبو عرام": مئات الصحفيين الفلسطينيين دون جسم نقابي يحميهم

صبري يحذّر من اعتداءات الاحتلال على الأوقاف بمحيط باب المغاربة

"أمان" يطالب "الخدمات العسكرية" برام الله توضيح أسباب انسحاب أطبائها من المستشفيات بغزة

النخالة يزور إيران ويلتقي بعدد من قادتها

قاسم لـ"فلسطين أون لاين": وفد من حماس وصل إلى القاهرة لبحث عدة ملفات

"العمل الحكومي" تتخذ سلسلة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

27 طائرة حربية صينية تدخل مجال الدفاع الجوي لتايوان

الشاعر يغادر المستشفى بعد أسبوعين من محاولة اغتياله

تحديد الموعد النهائي لصرف منحة الرئيس لأندية غزة

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

قوات "المتسادا" تداهم غرف العزل لأسرى نفق الحرية في "رامون" و"عسقلان"

03 اغسطس 2022 . الساعة 20:06 بتوقيت القدس
...
الأسير مهندس نفق الحرية محمود العارضة في قاعة محكمة الاحتلال (صورة أرشيفية)

داهمت قوات "المتسادا" التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غرف العزل لأسرى نفق الحرية في عزل سجني "رامون" و"عسقلان".

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى، بأن قوات (المتسادا) التابعة لإدارة سجون الاحتلال تداهم غرف العزل لأسرى نفق الحرية في عزل سجني رامون وعسقلان وتقوم بالعبث بمقتنياتهم وتعتدي عليهم.

وصعدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات الاقتحام والقمع بحق الأسرى، حيث يشهد الأسرى أعنف عمليات القمع منذ سنوات، إذ تمارس كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #قوات الاحتلال #نفق الحرية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة