قوات "المتسادا" تداهم غرف العزل لأسرى نفق الحرية في "رامون" و"عسقلان"

داهمت قوات "المتسادا" التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غرف العزل لأسرى نفق الحرية في عزل سجني "رامون" و"عسقلان".

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى والأسرى، بأن قوات (المتسادا) التابعة لإدارة سجون الاحتلال تداهم غرف العزل لأسرى نفق الحرية في عزل سجني رامون وعسقلان وتقوم بالعبث بمقتنياتهم وتعتدي عليهم.

وصعدت إدارة سجون الاحتلال من عمليات الاقتحام والقمع بحق الأسرى، حيث يشهد الأسرى أعنف عمليات القمع منذ سنوات، إذ تمارس كل أصناف التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين