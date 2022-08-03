فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رضوان عمرو يحذر من حفريات كارثية تحت الأقصى

قاسم لـ"فلسطين أون لاين": وفد من حماس وصل إلى القاهرة لبحث عدة ملفات

27 طائرة حربية صينية تدخل مجال الدفاع الجوي لتايوان

"العمل الحكومي" تتخذ سلسلة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

تحديد الموعد النهائي لصرف منحة الرئيس لأندية غزة

الشاعر يغادر المستشفى بعد أسبوعين من محاولة اغتياله

الأطرش: الأمم المتحدة رصدت انتهاكات السلطة بحق المطالبين بالانتخابات

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير حسين القواسمة إلى العزل الانفرادي

المعلمون بالضفة يخوضون إضرابًا جديدًا نهاية أغسطس

احتجاج على قرار "أونروا" بلبنان وقف برنامج الدعم المدرسي

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

داعياً لحرية التعبير والرأي

الأطرش: الأمم المتحدة رصدت انتهاكات السلطة بحق المطالبين بالانتخابات

03 اغسطس 2022 . الساعة 17:40 بتوقيت القدس
...

أكد الحقوقي فريد الأطرش مدير مكتب جنوب الضفة الغربية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن المتظاهرين المطالبين بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تعرضوا للضرب والقمع من قبل أجهزة أمن السلطة.

وقال الأطرش لقناة "الأقصى"، اليوم الأربعاء، إن لجنة الأمم المتحدة سلطت الضوء خلال تقريرها على مناهضة التعذيب والاستخدام المفرط للقوة من قبل أجهزة السلطة ضد المحتجين على تأجيل الانتخابات في الضفة.

وطالب بوقف جريمة التعذيب التي تمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات، داعياً إلى احترام حقوق الإنسان.

 وأوضح الأطرش أن تكون القوانين صادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني وليس بشكل منفرد.

وأضاف مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن تكون هناك عدالة واضحة وجدية وحرية تعبير ورأي، مطالباً الجهات المختصة تحقيق العدالة ومحاسبة قتلة الشهيد نزار بنات.

وطالب الأطرش أن يكون هناك استجابة لحراك وإضراب نقابة المحامين تجاه القرارات بقانون الصادرة بشكل منفرد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#انتهاكات السلطة #الضفة الغربية #نزار بنات #فريد الأطرش ##الشعب_يريد_انتخابات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة