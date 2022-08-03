الأطرش: الأمم المتحدة رصدت انتهاكات السلطة بحق المطالبين بالانتخابات

أكد الحقوقي فريد الأطرش مدير مكتب جنوب الضفة الغربية في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن المتظاهرين المطالبين بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تعرضوا للضرب والقمع من قبل أجهزة أمن السلطة.

وقال الأطرش لقناة "الأقصى"، اليوم الأربعاء، إن لجنة الأمم المتحدة سلطت الضوء خلال تقريرها على مناهضة التعذيب والاستخدام المفرط للقوة من قبل أجهزة السلطة ضد المحتجين على تأجيل الانتخابات في الضفة.

وطالب بوقف جريمة التعذيب التي تمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات، داعياً إلى احترام حقوق الإنسان.

وأوضح الأطرش أن تكون القوانين صادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني وليس بشكل منفرد.

وأضاف مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن تكون هناك عدالة واضحة وجدية وحرية تعبير ورأي، مطالباً الجهات المختصة تحقيق العدالة ومحاسبة قتلة الشهيد نزار بنات.

وطالب الأطرش أن يكون هناك استجابة لحراك وإضراب نقابة المحامين تجاه القرارات بقانون الصادرة بشكل منفرد.

المصدر / فلسطين أون لاين