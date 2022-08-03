تحديد الموعد النهائي لصرف منحة الرئيس لأندية غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

كشف مصدر مسئول في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن موعد صرف منحة الرئيس محمود عباس لأندية قطاع غزة.

وأكد المصدر لصحيفة "فلسطين"، أن المنحة ستصرف قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، الذي سينطلق في التاسع من الشهر القادم، وستكون لموسم 2022/2023، ويتم تجميد منحة الموسمين الماضيين، على أن يتم صرفهما في وقت لاحق.

وبدأ اتحاد كرة القدم، بجمع بيانات الأندية، وأرقام حساباتها في البنوك، للتجهيز للصرف في الموعد المحدد.

وتعيش الأندية أوضاع صعبة على الصعيد المالي، وتكبدت خزائنها ديون كبيرة، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وعدم صرف المنح والمستحقات بشكل منتظم.

وتحصل على الأندية على منحة سنوية من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مقدمة من الرئيس محمود عباس بمبلغ مالي يتخطى النصف مليون دولار، حيث يحصل كل ناد في الدرجة الممتازة على مبلغ 25 ألف دولار، بينما ينال كل ناد في الدرجة الأولى مبلغ 15 ألف دولار، وكل ناد في الدرجة الثانية على مبلغ خمسة ألاف دولار، ويحصل كل ناد في الدرجة الثالثة على مبلغ ثلاثة ألاف دولار.

من جهة أخرى، طالبت أندية الدرجة الممتازة بصرف قيمة الرعاية المستحقة على الشركة الراعية للبطولة "أوريدو"، عن الموسم الماضي، قبل بدء الموسم الرياضي الجديد.