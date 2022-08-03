فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رضوان عمرو يحذر من حفريات كارثية تحت الأقصى

قاسم لـ"فلسطين أون لاين": وفد من حماس وصل إلى القاهرة لبحث عدة ملفات

27 طائرة حربية صينية تدخل مجال الدفاع الجوي لتايوان

"العمل الحكومي" تتخذ سلسلة قرارات خلال جلستها الأسبوعية

تحديد الموعد النهائي لصرف منحة الرئيس لأندية غزة

الشاعر يغادر المستشفى بعد أسبوعين من محاولة اغتياله

الأطرش: الأمم المتحدة رصدت انتهاكات السلطة بحق المطالبين بالانتخابات

إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير حسين القواسمة إلى العزل الانفرادي

المعلمون بالضفة يخوضون إضرابًا جديدًا نهاية أغسطس

احتجاج على قرار "أونروا" بلبنان وقف برنامج الدعم المدرسي

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

قاسم لـ"فلسطين أون لاين": وفد من حماس وصل إلى القاهرة لبحث عدة ملفات

03 اغسطس 2022 . الساعة 17:23 بتوقيت القدس
...
غزة/ عزام حافظ:

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن وفداً قيادياً من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وصل أمس الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح قاسم لـ "فلسطين أون لاين"، أن الوفد القيادي يترأسه عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى إلى جانب عدد من قياداتها.

وأكد أن الزيارة تأتي في إطار التواصل الدائم مع الأشقاء في مصر، وسيتخللها لقاءات مع المسؤولين المصريين، وتبحث بالأساس في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التخفيف عن أهلنا في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وتتزامن زيارة الوفد القيادي، مع إعلان الاحتلال رفع حالة التأهب، منذ صباح أمس الثلاثاء، في مستوطنات (غلاف غزة)، بعد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي مساء الإثنين من منزله في مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.

#حماس #غزة #مصر #حازم قاسم #روحي مشتهى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة