قاسم لـ"فلسطين أون لاين": وفد من حماس وصل إلى القاهرة لبحث عدة ملفات

غزة/ عزام حافظ:

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن وفداً قيادياً من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وصل أمس الثلاثاء إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضح قاسم لـ "فلسطين أون لاين"، أن الوفد القيادي يترأسه عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى إلى جانب عدد من قياداتها.

وأكد أن الزيارة تأتي في إطار التواصل الدائم مع الأشقاء في مصر، وسيتخللها لقاءات مع المسؤولين المصريين، وتبحث بالأساس في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التخفيف عن أهلنا في قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وتتزامن زيارة الوفد القيادي، مع إعلان الاحتلال رفع حالة التأهب، منذ صباح أمس الثلاثاء، في مستوطنات (غلاف غزة)، بعد اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي مساء الإثنين من منزله في مخيم جنين شمال الضفة المحتلة.