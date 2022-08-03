إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير حسين القواسمة إلى العزل الانفرادي

قال نادي الأسير، إنّ إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ، نقلت الأسير حسين القواسمة (49 عامًا) من الخليل، والمحكوم بالسجن المؤبد و60 سنة، إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن "نفحة".

وأضاف نادي الأسير في بيان له، إنّ الأسير القواسمة المعتقل منذ عام 2011، تعرض للاعتقال قبل اعتقاله الحالي وأمضى في حينه عشر سنوات، لتصل مجموع سنوات اعتقاله لـنحو 21 سنة، وتعرض سابقًا للعزل عدة مرات، كما ويعاني من مشاكل صحية منها الإصابة بالسكري وضعف في المناعة وهو بحاجة إلى متابعة صحية.

وبيّن النادي أن للأسير القواسمة ثلاثة أشقاء آخرون أسرى في سجون الاحتلال وهم: حسام، ومحمد، وحجازي القواسمة، علمًا أن حسام محكوم بالسّجن المؤبد ثلاث مرات، وهم أشقاء للشهيدين مراد وأحمد القواسمة.

يذكر أنّه وخلال سنوات اعتقاله فقد والديه، وحرمه الاحتلال من وداعهما، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، حينما اُعتقل كان أصغر أبنائه يبلغ من العمر عامين ونصف العام.

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المصدر / فلسطين أون لاين