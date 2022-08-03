احتجاج على قرار "أونروا" بلبنان وقف برنامج الدعم المدرسي

يعتصم العشرات من معلمي الأونروا، منذ قرابة 48 ساعة، داخل مقر أونروا الرئيسي في منطقة بئر حسن في بيروت، احتجاجا على قرار وقف برنامج الدعم المدرسي الذي يعمل فيه 78 مدرسا ومدرسة، وينتهي في 31 آب / أغسطس الحالي.

ونقلت شبكة "لاجئ نت" الإخبارية في بيروت، أنَّ عشرات المعلمين والمعلمات المعتصمين داخل المقر، يطالبون بتمديد العمل بالبرنامج، وأن هناك ضغطا من المعلمين لاستمرار العمل بالمشروع، خاصة وأن تكلفته محدودة لا تتجاوز 690 ألف دولار سنويا.

ويقول المعلمون، إن برنامج الدعم المدرسي مهم جدا للاجئين الفلسطينيين في لبنان، خاصة مع تراجع العملية التعليمية وهذا ظهر في نتائج امتحانات المرحلة المتوسطة.

من جهة أخرى يعاني المعتصمون من وضع صعب، حيث تضيق "أونروا" عليهم داخل المقر، وتمنعهم من الحصول على أي مساعدة من غذاء وخلافه.

واعتصم عدد من المعلمين صباح اليوم خارج مقر الأونروا في رسالة دعم لزملائهم المعتصمين داخله.

المصدر / وكالات