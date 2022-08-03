الاحتلال يخطر بهدم منزل في مسافر يطا

في حالة مستمرة لاستهداف منازل المواطنين في مسافر يطا، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم منزل في قرية التوانة جنوبي الخليل.

ووفق منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل، فؤاد العمور، داهمت قوات الاحتلال التوانة، وأخطرت مواطنا بهدم منزله الذي يقطنه مع 8 أفراد أسرته.

وقال إن قوات الاحتلال أخطرت أيضا بإزالة شبكة الكهرباء المخصصة لتزويد سكان عدة أحياء جديدة في قرية التوانة.

ودمرت قوات الاحتلال في وقت سابق شبكات المياه المغذية للتجمعات السكانية على طول المنطقة الممتدة من "خلة الضبع"، وصولا لمنطقة "المفقرة"، بمسافر يطا جنوبي الخليل.

كما أخطرت قوات الاحتلال مواطنين اثنين في قرية شعب البطم، بوقف العمل في منازلهم، التي هي قيد الإنشاء.

ووفق شواهد عدة صعدت سلطات الاحتلال من اعتداءاتها تجاه مسافر يطا، مستخدمة سياسة هدم المنازل، ومنع البناء، والحرمان من الكهرباء، ومياه الشرب، بغرض التهجير وترك المواطنين لأراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين