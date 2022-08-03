حل مشكلة سخونة أجهزة الجوال وارتفاع درجة حرارته

تطفو إلى السطح في كثير من الأحيان مشاكل خاصة تتعلق في سخونة الجوال، وارتفاع درجة الحرارة للأجهزة، دون معرفة الأسباب، سيما في أجهزة سامسونج أو هواوي أو آيفون المعدنية.

وتوثر ارتفاع درجات حرارة الهاتف وسخونته على كفاءة الجهاز، واستخدامه في حالة اختلاف درجة حرارته الطبيعية على مدار اليوم خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة بالفعل.

أسباب سخونة أجهزة الجوال والهواتف الذكية:

في حالة ارتفاع درجة حرارة الموبايل بعد ساعات من شراءه فهذا عادة ما يكون بسبب عيوب الصناعة.

في حالة سخونة الموبايل اثناء استخدام تطبيقات او العاب معينة فالسبب يكون عدم توافق هذا التطبيق او اللعبة مع نسخة النظام على الموبايل.

بعض المشاكل في بطارية الجهاز تؤدي الي ارتفاع درجة حرارته بشدة اثناء الاستخدام.

عدم تحديث بعض التطبيقات أو ملفات النظام مما يؤدي إلى وجود اخطاء متكررة لدي نظام التشغيل عند استخدام تطبيق أو لعبة معينة.

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لكن من الطبيعي أن ترتفع درجة حرارة بطارية الجهاز أثناء الشحن قليلا نتيجة اتصاله بالتيار الكهربي لفترة، لكن في حالة ارتفاع درجة الحرارة عن 45 درجة مئوية أو وجود رائحة غريبة يجب فصل الهاتف عن الكهرباء ومراجعة الصيانة لفحص البطارية.

حلول مطروحة لمشكلة سخونة أجهزة الجوال:

* في حالة إذا كان جهاز الجوال جديد أو حدثت المشكلة بعد أيام قليلة من شراءه فهذا يدل على وجود عيوب صناعة في الجهاز وعليك تصليحه في الضمان أو استبداله.

* لكن إذا كانت مشكلة السخونة نتيجة تطبيق أو لعبة معينة فعليك إما تحديث هذا التطبيق أو تحديث نسخة النظام لديك، أو حل أخر وهو البحث عن بديل لهذا التطبيق، خاصة موبايلات سامسونج وسوني وهواوي فهم مصممة بشكل يتوافق مع تطبيقات معينة وليس جميع التطبيقات والألعاب.

* بالنسبة للبطارية ففي حالة التأكد من انها مصدر السخونة عليك استبدالها.

* في حالة عدم استخدام الواي فاي أو البلوتوث أو GPS وغيرها من إمكانيات الجهاز عليك بإغلاقها فهي تستهلك البطارية وقوى جهاز الجوال مما قد يؤدي إلى سخونته.

* في حالة حدوث مشكلة السخونة فجأة أثناء أو بعد استخدام لعبة معينة قم بإعادة تشغيل الجهاز.

* استخدم غطاء جهاز "كفر" مصنوع من مواد جيدة مع الحرص على إخراج الجهاز في الهواء كل فترة وتنظيفه من الأتربة.

* استخدم الشاحن الأصلي المخصص لهاتفك وإذا تعطل اشحن من خلال اليو اس بي عبر الكمبيوتر.

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات