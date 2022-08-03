مطلوب موظفين مونتير وموشن جرافيك للعمل في شركة إعلامية

إعلان توظيف صادر عن شركة Red Media - غزة تعلن فيه عن حاجتها موظف مونتير وموشن جرافيك عدد 5 وفقا لما يلي:
الشروط المطلوبة/
-معرفة جيدة في استخدام برنامج Adobe Premiere
-معرفة جيدة في استخدام برنامج Adobe After Effects
-مهارة عالية في استخدام برنامج Adobe Photoshop
-مهارة عالية في استخدام برنامج Adobe Illustrator
المهام المطلوبة/
- انجاز مشاريع الفيديو والمونتاج الخاصة.
- تحريك ومونتاج بعض المواد باستخدام برنامج البريمير.
- تحريك وجرافيك واستخدام قوالب مناسبة لأعمال التحريك أو مؤثرات الفيديو.
- خبرة عالية في التعامل مع برنامج Adobe After Effects
- خبرة في انجاز مشاريع الموشن جرافيك.
- تصاميم السوشيال ميديا
- معرفة جيدة في تصاميم السوشيال ميديا الثابتة
ملاحظات/
- الراتب حسب الخبرة والكفاءة
-يفضل التقديم للأشخاص الذين لديهم شغف وحب الاستمرارية بالعمل.
-يفضل التقديم لمن لديه روح الانتماء للفريق والعمل بروح الفريق.
-طبيعة العمل/ دوام كامل
-ملاحظة سيخضع الموظف لفترة تجريبية مدفوعة بناء على اتفاق مع الشركة.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/FHaVT1y3o6hsb3Fp6
-أخر موعد للتسجيل: 10/08/2022م.