مطلوب موظفين مونتير وموشن جرافيك للعمل في شركة إعلامية

إعلان توظيف صادر عن شركة Red Media - غزة تعلن فيه عن حاجتها موظف مونتير وموشن جرافيك عدد 5 وفقا لما يلي:

الشروط المطلوبة/

-معرفة جيدة في استخدام برنامج Adobe Premiere

-معرفة جيدة في استخدام برنامج Adobe After Effects

-مهارة عالية في استخدام برنامج Adobe Photoshop

-مهارة عالية في استخدام برنامج Adobe Illustrator

المهام المطلوبة/

- انجاز مشاريع الفيديو والمونتاج الخاصة.

- تحريك ومونتاج بعض المواد باستخدام برنامج البريمير.

- تحريك وجرافيك واستخدام قوالب مناسبة لأعمال التحريك أو مؤثرات الفيديو.

- خبرة عالية في التعامل مع برنامج Adobe After Effects

- خبرة في انجاز مشاريع الموشن جرافيك.

- تصاميم السوشيال ميديا

- معرفة جيدة في تصاميم السوشيال ميديا الثابتة

ملاحظات/

- الراتب حسب الخبرة والكفاءة

-يفضل التقديم للأشخاص الذين لديهم شغف وحب الاستمرارية بالعمل.

-يفضل التقديم لمن لديه روح الانتماء للفريق والعمل بروح الفريق.

-طبيعة العمل/ دوام كامل

-ملاحظة سيخضع الموظف لفترة تجريبية مدفوعة بناء على اتفاق مع الشركة.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/FHaVT1y3o6hsb3Fp6

-أخر موعد للتسجيل: 10/08/2022م.