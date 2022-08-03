منتخب شباب فلسطين في مهمة تاريخية اليوم للتأهل لنهائي بطول كأس العرب

غزة/وائل الحلبي:

سيكون المنتخب الوطني للشباب أمام مهمة تاريخية من أجل التأهل لنهائي بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، عندما يلتقي نظيره السعودي مستضيف البطولة في نصف النهائي، والتي تجمعهما على ستاد الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها الساعة الرابعة والنصف بتوقيت فلسطين.

الفدائي الشاب يتسلح بروح معنوية عالية بعد اجتيازه المنتخب الأردني في دور الثمانية والتأهل لنصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخبات الفلسطينية في البطولات العربية للفئات العمرية.

يدرك منتخب الشباب صعوبة مهمتهم أمام المنتخب السعودي مستضيف البطولة والذي سيحظى بدعم ومؤازرة جماهيرية كبيرة، إلا حالة الانسجام التي ظهر بها اللاعبون منذ بداية البطولة تعطي الكثير من الدوافع من أجل تحقيق إنجاز جديد للكرة الفلسطينية.

فدائي الشباب وصل إلى نصف النهائي البطولة بعدما تأهل من المجموعة السادسة محتلاً المركز الثاني برصيد 3 نقاط، من فوزه الثمين على منتخب السودان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، قبل أن يخسر من المغرب بهدف دون رد ويتأهل رفقة اليمن كأفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني في المجموعات الست.

واصل منتخب الشباب مشواره في البطولة بعدما تمكن من اجتياز عقبة المنتخب الأردني بفوزه عليه بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقت الأصلي للمباراة، لتزداد الطموحات خاصة بعد الإشادة الكبيرة من المتابعين والمدربين العرب بما قدمه الفدائي منذ الظهور الأول في البطولة وحتى في مباراته أمام المغرب والتي خسرها بهدف في الدقائق الأخيرة.

على الجانب الآخر فإن مشوار المنتخب السعودي في البطولة يبدو أفضل حالاً بعدما تربع على صدارة المجموعة الأولى بفوزين على منتخبي موريتانيا والعراق، قبل أن يجتاز منتخب اليمن بفوزه عليه بركلات الترجيح في دور الثمانية ويتأهل لمواجهة منتخبنا للشباب.

يونس: لن نتنازل عن الفوز

الكابتن حسام يونس المدير الفني لمنتخب الشباب أكد على أن الفدائي لن يتنازل عن طموحه للوصول للمباراة النهائية، وأن المنتخب يرفع شعار الفوز لا بديل عنه في مباراته أمام نظيره السعودي.

وأضاف يونس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن الهدف واضح أمامنا وهو تحقيق الفوز والعبور لمواجهة الفائز من مباراة الجزائر ومصر في النهائي، مشيراً إلى أن كل مباراة مختلفة عن التي تسبقها.

وأوضح يونس أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة بشكل مختلف خاصة وأن لكل منتخب منافس حسابات مختلفة، حيث ستحظى مباراة اليوم بحضور ومؤازرة جماهير السعودية لمنتخب بلادها وهذا سيعطي حافزا كبيرا لتقديم أفضل أداء في المباراة.