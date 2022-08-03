"خدرج": تعرضت للابتزاز داخل أروقة "الوقائي" لإغلاق مركزي الثقافي

قلقيلية-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكدت مديرة مركز عصفور الثقافي زهرة خدرج تعرضها للابتزاز في أروقة مقر جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة، في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، لإجبارها على إغلاق مركزها.

وأوضحت خدرج لصحيفة "فلسطين" أن الأمن الوقائي في قلقيلية رفض إطلاق سراحها خلال التحقيق معها إلا بالتوقيع على تعهد يقضي بإغلاق المركز الذي تم تأسيسه في مايو/ أيار الماضي، مضيفة أنه رغم حصولها على ترخيص له من الجهات الرسمية إلا أن الجهاز الأمني أرسل استدعاءات لأعضائه وحقق معهم ومعها أيضا.

وبينت أن مركز عصفور الثقافي مدعوم من مجموعة من المتطوعين وهدفه نشره الوعي في المجتمع الفلسطيني، بشأن الملفات الوطنية خاصة الأسرى والمضربين عن الطعام منهم.

وقالت: "أعلنا عن حلقة برنامج مع إحدى زوجات الأسرى بشأن النطف المحررة، وبعدها بدأ الوقائي بإرسال الاستدعاءات، وخضعت للتحقيق وألزموني بالتوقيع على إغلاق المركز، وتعرضت للابتزاز؛ إما الاعتقال أو التوقيع".

وأوضحت أنها تواصلت مع جهات قانونية ومختصين وجميعهم أكدوا عدم قانونية التوقيع الذي تم داخل مركز الوقائي، كون المركز قانونيا "لذلك أعدت نشاط المركز من جديد"، لافتة إلى أنها تفاجأت عند سفرها عبر معبر الكرامة بمنع الاحتلال لها من السفر.

وأردفت: "لم يكتفوا بملاحقتي بسبب المركز، حيث تفاجأت الأربعاء الماضي بورود رسائل نصية لهاتفي تفيد بإغلاق حسابي البنكي من نيابة قلقيلية دون الرجوع إليّ أو حتى سؤالي عن أي أمر يتعلق بالحساب".

وأشارت إلى أن نيابة قلقيلية اشترطت لفتح حساب البنك إرسال تقارير شهرية حول عمل المركز، وإثبات أنه ليس له علاقة بحركة حماس.