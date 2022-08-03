إصابات ومواجهات وحملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت في مدينة جنين الطفل أحمد عدنان نزال للضغط على شقيقه محمد تسليم نفسه في معسكر سالم، وعز أحمد خزيمية بعد اقتحام بلدة قباطية ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اعتقلت الشاب محمد عمر فريحات بعد اقتحام اليامون وسط اندلاع مواجهات.

وفي قلقيلية، داهم عشرات من جنود الاحتلال كفر قدوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان والجنود أصيب على إثرها الشاب قصي جهاد (٢٧ عاما) في الظهر، ويوسف عبد الفتاح (١٩ عاما) في الساق، ومالك حكمت (١٧ عاما) في الفخذ، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

المصدر / فلسطين أون لاين