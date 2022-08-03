فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الخمسينية "حزر الله" تحول بيتها إلى معرض للمطرزات التراثية

هل تتلقف السلطة "مبادرة الإنقاذ الوطني" للخروج من "المأزق الفلسطيني"؟

بحراسة مشددة.. مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوسًا تلمودية

"خدرج": تعرضت للابتزاز داخل أروقة "الوقائي" لإغلاق مركزي الثقافي

أسعار الخضار والدجاج بغزة اليوم الأربعاء

هل من تأثير للقهوة على الدماغ؟.. إليكم هذه المعلومة

تايوان: المناورات الصينية تنتهك مياه الجزيرة وتعرض النظام الدولي للخطر

مقبرة المصالحة

لا حياة لمن تُنادي!

هل إلى خروج من سبيل؟

توجيهي 2022 ملف خاص (كامل) توجيهي 2022 ملف خاص (كامل)

إصابات ومواجهات وحملة مداهمات واعتقالات في الضفة

03 اغسطس 2022 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
...
قوات الاحتلال تشن غالبا حملات الاعتقالات فجرا أو في ساعات الليل المتأخرة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت في مدينة جنين الطفل أحمد عدنان نزال للضغط على شقيقه محمد تسليم نفسه في معسكر سالم، وعز أحمد خزيمية بعد اقتحام بلدة قباطية ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

كما اعتقلت الشاب محمد عمر فريحات بعد اقتحام اليامون وسط اندلاع مواجهات.

وفي قلقيلية، داهم عشرات من جنود الاحتلال كفر قدوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان والجنود أصيب على إثرها الشاب قصي جهاد (٢٧ عاما) في الظهر، ويوسف عبد الفتاح (١٩ عاما) في الساق، ومالك حكمت (١٧ عاما) في الفخذ، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#حملة اعتقالات في الضفة #مداهمات واعتقالات في الضفة #إصابات ومواجهات في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة