تعرف على أفضل الطرق لتوضيب حقيبة السفر الخاصة

يشكل توضيب الحقيبة خطوة أساسية في إطار التحضير لرحلات العطلة الصيفية، لكنه أيضاً فن بحد ذاته يعتمد على حُسن اختيار وتنظيم محتوياتها بذكاء.

ويمكنك توضيب حقائب السفر لك وللعائلة في أقل من ساعة بعيداً عن أي فوضى مزعجة أو شعور بالارتباك، من خلال تبني 8 حيل تسهل هذه المهمة وتسمح بالحفاظ على أناقة الإطلالة طوال الرحلة.

1- متابعة النشرات الجوية

تشكل متابعة النشرات الجوية الخاصة بالبلد الذي ستزورونه مؤشراً أساسياً يحدد حالة الطقس. ويمكن الاعتماد عليه لاختيار ما ستحتاجون إليه من ملابس وأغراض خلال الرحلة. فهي تسمح بعدم أخذ أغراض إضافية لن تحتاجوا إليها واختيار الملابس والأكسسوارات التي تتناسب مع نوع الرحلة ومع التبدلات المناخية التي يمكن أن تطرأ على المكان المقصود.

2- وضع قائمة بالحاجات

يساهم وضع قائمة بما ستحتاجون إليه خلال الرحلة من ملابس، وأكسسوارات، وأغراض في تسهيل توضيب الحقائب. وهو يحد من مشكلة نسيان الأغراض التي قد تواجهكم. كما من الضروري أن تكون هذه القائمة جاهزة عند البدء بتوضيب الحقائب.

3- تحديد عدد الإطلالات

المقصود بالإطلالة هنا مجموع الملابس والأكسسوارات التي يتم ارتدائها مع بعضها البعض. فإذا كنتم تسافرون لخمسة أيام مثلاً، سوف يحتاج كلاً منكم حوايى عشر إطلالات بين نهارية ومسائية. يشكل تحديد عدد الإطلالات مؤشراً لمعرفة ما ستحتاجون إليه من أغراض، والأفضل في هذا المجال اختيار أزياء وأكسسوارات يسهل تنسيقها مع بعضها البعض في أكثر من إطلالة. والجدير ذكره أن الأطفال قد يحتاجون إلى عدد أكبر من الإطلالات من تلك التي يحتاج إليها الكبار.

4- اعتماد أحجام مخصصة للسفر

تتوفر في الأسواق مستحضرات عناية بأحجام مخصصة للسفر لا تأخذ مكاناً كبيراً في الحقيبة. وهي من شأنها أن تسهل حمل كل ما تحتاجون إليه من مستحضرات عناية بالبشرة والشعر، فلا تترددوا في اعتمادها ولا تنسوا وضع جميع هذه المستحضرات في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق.

5- لف الأغراض بدل طيها

يساهم لف الملابس والمناشف بشكل إسطواني في تسهيل رؤيتها في الحقيبة كما يضمن الحصول على مساحة أكبر فيها ويحميها من ظهور تجعيدات مزعجة عليها. على أن يتم وضع الأحذية بكيس بلاستيكي يسمح بجمعها في مكان واحد، أما القطع التي لايمكن لفها مثل السترات والقمصان والأثواب الطويلة فمن الأفضل وضعها في أعلى الحقيبة.

6- تحضير الحقيبة في وقت مبكر

ينصح بتجنب ترتيب الحقيبة مباشرة قبل موعد السفر، والانتهاء من هذه المهمة قبل 24 ساعة من الموعد المحدد. ومن شأن هذه الخطوة أن تخفف من نسيان الأشياء ومن التوتر المزعج الذي يرافق التحضيرات للعطلة.

- عدم ترك أي أجزاء غير مستعملة

هدر الأماكن غير مسموح في حقائب السفر، ولذلك يجب توضيب الأغراض بطريقة ذكية تسمح بالاستفادة من جميع الأمكنة كأن يتم وضع الجوارب داخل الأحذية أو القبعات، والأكسسوارات الصغيرة في جيوب السترات بالإضافة إلى الاستفادة من الأماكن الضيقة التي تبقى بعد تعبئة الحقيبة لوضع فراشي الشعر، والشواحن الخاصة بالأدوات الإلكترونية، والأكسسوارات الصغيرة الأخرى التي تحتاجون إليها.

8- اعتماد الصرامة في الخيارات

ابدأوا بتوضيب الأغراض الضرورية في الحقيبة قبل كل شيء، وابتعدوا عن أخذ كل ما يمكن أن يندرج تحت خانة "ربما أحتاج إليه". فمن شأن هذه الخطوة أن تضمن لكم تجنب توضيب أغراض زائدة لن تحتاجوا إليها.

المصدر / وكالات