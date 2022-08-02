اتحاد المحاميين العرب: ندعم حراك نقابة المحامين الفلسطينيين حتى تلبية مـطالبها

أعلن اتحاد المحامين العرب اليوم الثلاثاء عن دعمها لنقابة المحامين الفلسطينيين لاعتراضهم على جملة القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية غير الدستورية.

وشدد الاتحاد في بيان له، على "دعم نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين في اعتراضها على جملة القرارات بقـانـون المعدلة للقوانين الإجرائية غير الدستورية، والتي تصدر في ظل تغييب المجلس التشريعي، وتأجيل الانتخابات العامة، ودون موافقة من نقابة المحامين الفلسطينية؛ ودون التفات يذكر لموقف نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين وهو ما يعده الاتحاد مساساً واضحاً بمكانة مهنة المحاماة وانحرافاً عن جادة الصواب".

وطالب الاتحاد بـ "ضرورة توحد جهود النقابات العربية والخليجية من أجل دعم إخوانهم لحين تلبية مطالبهم، مؤكدا أنه لن يتوانى عن تقديم كـافـة صـور الدعم للزملاء والأشقاء في نقابة المحامين الفلسطينيين حتى يتحقق للمهنة مكانتها، ولمنتسبيها حصانتهم اللازمة".





المصدر / فلسطين أون لاين