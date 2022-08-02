تشيلسي يمدد عقد حارس مرماه المغربي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أمس الإثنين، عن تمديد حارس المرمى المغربي الدولي، سامي التلمساني، لعقده مع نادي غرب لندن لثلاثة أعوام، وذلك إلى غاية 2025.

ولم يرتق حارس المرمى البالغ من العمر 18 عاما بعد، إلى الفريق الأول لـ"البلوز"، لكن هذا التمديد يشكل مؤشر ثقة يمكن أن يكون مرادفا لتطور مستقبلي.

ولعب التلمساني الذي ولد في فرنسا لموسمين في دوري الدرجة الثانية، قبل أن يغادر نادي "باريس إف سي" لينضم إلى تشيلسي في العام 2020، وهو يبلغ من العمر 16 عاما فقط.

وفي 1 شباط/ فبراير 2022، تمت إعارته إلى نادي ميرستهام، لكسب المزيد من وقت اللعب، حيث شارك في ست مباريات.

وينحدر التلمساني من أب جزائري وأم مغربية، كما أنه يحمل الجنسية الفرنسية، وكان يحق له تمثيل الجزائر أو المغرب، وحتى فرنسا التي لعب لفئاتها السنية الصغيرة، لكنه اختار الدفاع عن ألوان منتخب موطن والدته، المغرب.