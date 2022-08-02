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بالصور الاحتلال يفرج عن القيادي الشيخ حسن الورديان من بيت لحم

02 اغسطس 2022 . الساعة 20:12 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة حماس حسن الورديان

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن القيادي في حركة حماس الشيخ حسن الورديان من بيت لحم، بعد 16 شهراً من الاعتقال الإداري سجون الاحتلال.

 وأفاد نجل القيادي الورديان أن سلطات الاحتلال أفرجت مساء عن والده على حاجز عوفر العسكري غرب رام الله، حيث كان في استقباله الأهل والمحبين، وتوجهوا نحو بلدة العبيدية استعداداً لنقله بمسيرة مركبات.

وكانت قد انطلقت دعوات فلسطينية للمشاركة في موكب استقبال القيادي الورديان (68 عاما)، بعد أن سلبه الاحتلال حريته لـ16 شهراً قضاها في الاعتقال الإداري.
 
واعتقلت قوات الاحتلال المرشح عن قائمة القدس موعدنا القيادي الورديان في 6/4/2021، بعد مداهمة منزله في منطقة هندازة شرق بيت لحم، وفتشته وعبثت بمحتوياته.
 
وأعادت قوات الاحتلال مداهمة منزل الأسير الورديان وأقربائه بعد أيام من اعتقاله، وتعمدت التكسير والتخريب والفساد فيه.

القيادي حسن الورديان 
وولد حسن محمد الورديان في مدينة بيت لحم في الثامن والعشرين من كانون أول/ ديسمبر عام 1954، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء.

درس في مدارس بيت لحم، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة تيرا سانطة عام 1973، ونال درجة البكالوريوس في التربية الإسلامية من جامعة القدس المفتوحة عام 2018، ثم التحق ببرنامج الماجستير في الدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة القدس. عمل في الأعمال الحرة.

نشط في العمل السياسي ومجالي الدعوة والإصلاح، وترشّح للانتخابات التشريعية عام 2021 عن قائمة القدس موعدنا، وكان من قيادات الأسرى في سجون الاحتلال.

عانى الورديان لسنوات طويلة بسبب الاحتلال؛ حيث اعتقله 13 مرة بما مجموعها قرابة 20 عامًا، كما تعرض منزله للهدم أثناء اجتياح بيت لحم عام 2002، وهو ممنوع من السفر منذ سنوات طويلة، وتعرض ابنيه محمود وأسيد للاعتقال.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #بيت لحم #الشيخ #حسن الورديان

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