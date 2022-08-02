شديد: سنشهد تحولًا حقيقيًا في مقاومة الاحتلال بالضفة

أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، أن الفترة القادمة ستشهد تحولاً حقيقياً في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، يمتد لكل أنحاء الضفة الغربية.

وأشار شديد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى وجود تغير في الحاضنة الشعبية والبيئة المقاومة للاحتلال بالضفة، رغم ما تتعرض له من استهداف من قبل الاحتلال والسلطة التي حاولت على مدار سنوات ضرب روح المقاومة.

وذكر القيادي بحماس، بما تشهده مدن الضفة من تمدد قوي وواسع لحاضنة المقاومة، وهتافات المواطنين اليومية للشهداء والأسرى وضد التنسيق الأمني.

وأكد أن كل مخططات الاحتلال، والتنسيق الأمني فشلت في الضفة الغربية.

وأوضح أن ما تشهده جنين ونابلس من عمليات ومقاومة مستمرة تحمل رسالة تحدٍ للاحتلال، بأن المقاومة في الضفة متنامية ومتطورة وفاعلة.

استلهام روح المقاومة

ودعا شديد أبناء شعبنا في كل الضفة لاستلهام روح المقاومة من جنين ونابلس، لأن الاحتلال لا يرتدع إلا بمزيد من المقاومة، وأن الثمن الذي يدفع في مقاومة الاحتلال أقل من الذي يدفع في حال الصمت على جرائمه.

وقال إن القيام بعملية عسكرية كبيرة في جنين باستخدام مروحيات وآليات وقوات خاصة، شهادة كبيرة لمخيم جنين بأنه يتحدى الاحتلال ويخوض معركة لإثبات أحقية شعبنا في المقاومة وأحقيته على هذه الأرض.

وأضاف أن جنين التي تسجل 30 شهيداً منذ بداية العام لا تزال تقاوم الاحتلال، وأن مخيمها يستل سيف المقاومة بكل ثبات وصمود.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" (588) عملاً مقاوماً خلال يوليو/تموز المنصرم، أدت إلى جرح وإصابة (18) إسرائيلياً.

وقد استشهد (8) مواطنين برصاص قوات الاحتلال في خمس محافظات مختلفة، بينما أصيب (415) آخرين.

ووثق التقرير (44) عملية إطلاق نار ضد أهداف تابعة للاحتلال، منها (12) عملية في نابلس ومثلها تتالياً في جنين، حيث تصدى المقاومون فيها لاقتحام قوات الاحتلال اليومية، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها.

وبلغت عدد عمليات الطعن أو محاولات الطعن (3) عمليات، فيما بلغ عدد عمليات الدهس أو محاولات الدهس عمليتان، في حين كان هنالك (4) عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و(5) عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية لقوات الاحتلال.

وأحصى التقرير (10) عمليات إلقاء أو زرع عبوات ناسفة، إضافة إلى (14) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(3) عمليات إلقاء مفرقعات نارية، و(15) عملية حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية.

وواصل الشباب الثائر فعاليات المقاومة الشعبية وتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث شهدت الضفة والقدس (180) عملية إلقاء حجارة، و(76) مقاومة اعتداء مستوطنين، و(28) مظاهرة ومسيرة شعبية، و(220) مواجهة بأشكال متعددة.

المصدر / فلسطين أون لاين