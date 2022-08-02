في عناتا.. الاحتلال يعتقل مديرًا ومعلمًا بسبب مسرحية عن "سيف القدس"

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتقال مدير ومعلم في مدرسة في بلدة عناتا، شمال شرقي مدينة القدس، بزعم "التحريض على الإرهاب"، من خلال عرض مسرحي قدمه طلاب المدرسة التي يعملان بها.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن المدير والمعلم، من سكان بلدة عناتا ويعملان في مدرسة ذكور عناتا في القدس المحتلة، واعتقلا يوم الثلاثاء 26 تموز/ يوليو الماضي.

وأعلن الاحتلال عن اعتقال المعلم والمدير اليوم الثلاثاء، في بيان صدر عن شرطته زعم فيه أن المسرحية التي عرضها الطلاب وتداولها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، "احتوت على أداء يحرض على الإرهاب والعنف باسم القومية".

وتعتزم سلطات الاحتلال تقديم لائحة اتهام ضد المعلم والمدير خلال اليومين القريبين، بحسب ما جاء في بيان شرطة الاحتلال التي قالت إنهما "عرضا اليوم الثلاثاء، على المحكمة العسكرية في الضفة والتي مددت اعتقالهما حتى يوم الخميس المقبل".

ُيذكر أن العمل المسرحي الطلابي حاكى أحداث هبة الكرامة ومعركة "سيف القدس" في أيار/ مايو 2021.

وكان عضو الكنيست الكاهاني الذي أدين في السابق بجرائم تحريض، قد اعتبر أنه يشكل "تحريضا ضده على وجه التحديد"، وذلك في تغريدة نشرها على تويتر في وقت سابق من تموز/ يوليو الماضي، عقب تداول لقطات من العرض المسرحي على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان الاحتلال أنه "خلال الأسابيع الأخيرة انتشرت عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي مقاطع من المسرحية"، وأضاف أن التحقيقات أسفرت عن "اعتقال مدير المدرسة، وبعدها بيومين تمّ اعتقال معلم آخر في المدرسة، وقد أحيلا الى التحقيقات، ولاحقا تمّ تمديد اعتقالهما".

المصدر / فلسطين أون لاين