أمن السلطة يفرج عن المعتقلة السياسية ميسون عرار

أفرجت أجهزة أمن السلطة، مساء اليوم الثلاثاء، عن الفتاة ميسون عرار، من بلدة قراوة بني زيد قضاء رام الله، بعد اعتقالها ظهر أمس خلال مرافقتها لوالدتها المريضة في مستشفى رام الله.

وأوضحت عائلة عرار، أن الإفراج عن ابنتهم ميسون جاء بعد قرار محكمة السلطة برام الله الإفراج عنها ودفع كفالة بقيمة 500 دينار أردني.

أشارت العائلة إلى أن جهاز الأمن الوقائي ماطل بالإفراج عن ميسون لعدة ساعات بعد قرار الإفراج، بحجة استكمال الإجراءات القانونية.

ودعا نشطاء إلى التوجه لمدخل قرية النبي صالح المجاورة لبلدة قراوة بني زيد والتجمع لاستقبال ميسون عرار، مشددين على ضرورة الخروج في مسيرة نصرة للحرائر في سجون السلطة بالضفة الغربية، ورفضاً لاستمرار سياسة الاعتقال السياسي والتي طالت النساء.

ونظمت عائلة "عرار" وأهالي بلدة قراوة بني زيد، مساء أمس الإثنين، وقفة غاضبة للمطالبة بالإفراج عن ميسون.

المصدر / فلسطين أون لاين