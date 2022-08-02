8 شهداء و2037 انتهاكاً من الاحتلال في الضفة خلال يوليو

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 2037 انتهاكاً، أبرزها استشهاد 8 مواطنين بينهم سيدة، وهدم 49 منشأة خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، وفق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى".

وبيّن التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال اغتال في يوليو مقاومين في نابلس، هما محمد عزيزي (25) عاماً، وعبد الرحمن صبح (28) عاماً، إضافة إلى استشهاد (6) مواطنين برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين.

وذكر التقرير أن الشهداء هم: سعدية فرج الله، كامل علاونة، أحمد عياد، رفيق غنام، الطفل أمجد أبو عليا، المسن حسين قواريق.

وبلغ عدد المصابين باعتداءات الاحتلال والمستوطنين (418) مصاباً، فيما اعتقل الاحتلال (377) مواطناً .

ووثق التقرير (19) اعتداءً على دور العبادة والمقدسات، فيما أبعد الاحتلال (9) مواطنين عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي قدم الحماية إلى (2974) مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال ذات الفترة.

وبلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفّذها جنود الاحتلال ومستوطنوه (158) اعتداءً، وعدد اعتداءات المستوطنين (79) اعتداءً.

في ذات الوقت واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها واعتداءاتها على مختلف المناطق، حيث بلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (394) اقتحاما، فيما بلغ عدد مداهمات المنازل (167) مداهمة.

ووثق التقرير (23) نشاطا استيطانيا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشق طرق، والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

كما هدمت قوات الاحتلال والمستوطنون (49) منشأة بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، وصادرت (46) من الممتلكات.

وخلال تلك الفترة كانت مناطق نابلس ورام الله وقلقيلية، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (332، 289، 258) انتهاكا على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين