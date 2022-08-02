بيلوسي تصل تايوان.. ومقاتلات صينية تعبر المضيق بالتزامن

وصلت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى تايوان بعد أيام من تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن ترجيح زيارتها تايبيه.

وأظهرت صور مباشرة بيلوسي (82 عاما)، المسافرة على متن طائرة عسكرية أميركية، تصل إلى مطار سونغشان في تايبيه، وكان في استقبالها وزير الخارجية التايواني جوزف وو.

وأصدرت بيلوسي وأعضاء وفد الكونغرس بيانا جاء فيه "زيارتنا إلى تايوان تكرس التزام واشنطن الثابت بدعم الديمقراطية فيها".

وأوضحت رئيسة مجلس النواب الأميركي أن المناقشات مع القيادة التايوانية "تركز على إعادة تأكيد دعمنا لشريكنا وعلى تعزيز مصالحنا المشتركة"، مضيفة أنه "من المقلق أن تايوان الديمقراطية القوية والنابضة بالحياة مهددة".

وفي رد مباشر، قالت الخارجية الصينية إنه إذا أصرت واشنطن على اتباع النهج الخاطئ فيجب أن تكون مسؤولة عن أي عواقب خطيرة.

وأعلنت تايوان حالة التأهب العسكري، وأكدت قدرتها على حماية أمنها، حيث قررت وزارة الدفاع التايوانية اليوم رفع مستوى الإنذار القتالي لقواتها بداية من صباح الثلاثاء وحتى ظهيرة بعد غد، وقالت إن لديها العزم والثقة والقدرة على ضمان الأمن الوطني.

وأضافت الوزارة أن قواتها على دراية تامة بالأنشطة القريبة من تايوان، وأنه سيتم نشرها لمواجهة أي تهديدات للعدو، في إشارة إلى تحركات عسكرية صينية جوا وبحرا.

بدوره، جدد رئيس وزراء تايوان سو تسينغ تشانغ التأكيد على ترحيب بلاده بالضيوف الأجانب، وأكد أن تايوان ستتخذ الترتيبات التي تتلاءم مع هؤلاء الضيوف وخططهم.





المصدر / وكالات