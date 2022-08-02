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حماس: إجراءات الاحتلال وانتهاكاته ضد غزة "جرائم بحق الإنسانية"

02 اغسطس 2022 . الساعة 17:28 بتوقيت القدس
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حماس تدين انتهاكات الاحتلال بحق غزة

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق أهالي قطاع غزة، "جرائم بحق الإنسانية".

وأكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي، أن استمرار إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته ضد أهالي قطاع غزة في الإغلاق والتجويع والحصار، جرائم بحق الإنسانية.

وقال المتحدث برهوم، إن تلك إجراءات تحوّل أكثر من مليونَي فلسطيني "رهينة" بيد الاحتلال، خاصَّة المرضى من النساء والأطفال ومرضى السرطان، الذين يحتاجون إلى العلاج المستمر في مستشفيات الضفة والقدس.

وحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن استمرار هذه المعاناة، معبرا عن بالغ أسفه واستهجانه للصَّمت والتقاعس الدولي أمام هذه الانتهاكات التي يتعرّض لها سكّان القطاع، الذين لن يطول صمتهم.

ونوه المتحدث باسم الحركة أنه لم يعد ممكناً القبول باستمرار هذا الوضع الخطير.

ودعا برهوم إلى تحرّك عاجل وفاعل، فلسطينياً وعربياً وإسلامياً، لكسر الحصار عن قطاع غزَّة، ودعم صمود شعبنا في وجه آلة الحرب الصهيونية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #غزة #فوزي برهوم

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