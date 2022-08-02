استطلاع: غالبية الإسرائيليين يخافون علم فلسطين

أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته منظمة العفو الدولية "أمنيستي" في كيان الاحتلال الإسرائيلي، وجود فجوة كبيرة في التعامل مع رفع العلم الفلسطيني ومعناه ورمزيته، وأن غالبية الإسرائيليين والفلسطينيين في الداخل المحتل ينظرون لرفع العلم الفلسطيني نظرة مختلفة تمامًا عن الآخر.

ووفقا لتحليل "أمنيستي"، فإن هذه الفجوة هي نتيجة مباشرة لحملة التحريض الشرسة والمسعورة التي شنها سياسيون ومؤسسات إعلامية وجهات إسرائيلية مختلفة ضد العرب الفلسطينيين والعلم الفلسطيني في السنة الأخيرة، التي كانت تهدف لنزع الشرعية عن الهوية الفلسطينية والانتماء إليها.

ويكشف الاستطلاع أن "نصف الفلسطينيين في أراضي 48 يرون برفع العلم الفلسطيني جزءًا من الانتماء لهويتهم القومية والوطنية، ونحو 35% منهم يرون برفعه أيضًا احتجاجًا على التمييز ضده. بالمقابل، يرى أكثر من نصف الإسرائيليين أن رفع العلم الفلسطيني يرمز إلى عدم الاعتراف بوجود (إسرائيل)، الأمر الذي لم يرد في أجوبة الفلسطينيين في الداخل المحتل".

وأشارت المنظمة إلى أنه "على الرغم من ذلك، يرى نحو 52% من اليهود أن رفع العلم الفلسطيني سببه عدم الاعتراف بـ(إسرائيل) و14.5% منهم يرون به كدعم لتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، وأكثر من 66% من الإسرائيليين ينسبون لرفع العلم الفلسطيني صفات ونوايا سلبية جدًا".

أما بالنسبة لعلم الاحتلال الإسرائيلي، أوضحت "أمنيستي" أن "95.3% من اليهود الإسرائيليين يرون برفعه تعبيرًا عن الانتماء للهوية الإسرائيلية، و55.6% من الفلسطينيين يرون ذلك أيضًا، في حين يرى 30.6% من الفلسطينيين برفع علم الاحتلال الإسرائيلي إنكارًا لدولة فلسطين وحقها في الوجود، 9.3% يرون به ترسيخًا للفوقية اليهودية و4.6% يرون به دعمًا لأعمال العنف ضد الفلسطينيين، بالمجمل، نحو 45% من الفلسطينيين ينسبون لرفع علم الاحتلال صفات ونوايا سلبية.

وبحسب الاستطلاع، ترى الغالبية الساحقة من الإسرائيليين بنسبة 72.3% أن "العلم الفلسطيني يهدد اليهود، في حين يرى 18.5% فقط من الفلسطينيين في الداخل المحتل أن العلم الفلسطيني ممكن أن يشكل تهديدًا للإسرائيليين.

المصدر / وكالات