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تحذيرات فلسطينية من المساس بالأقصى

جماعات متطرفة تدعو لمؤتمر صهيوني لتحديد مكان "الهيكل المزعوم"

02 اغسطس 2022 . الساعة 16:12 بتوقيت القدس
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دعوات صهيونية لمؤتمر يحدد مكان الهيكل المزعوم (صورة توضيحية)

دعت منظمتا "بيت الحاخام أبراهام كوك" الاستيطانية المهتمة، و"قلب المدينة الاستيطانية"، إلى مؤتمر يناقش إحياء "الهيكل المزعوم الثالث" وتحديد موقعه، وذلك بالتعاون مع "معهد الهيكل"، الذي يعتبر المؤسسة الروحية الأم لجماعات الهيكل المتطرفة.

وأشارت الدعوات إلى أن عقد المؤتمر سيكون مساء غد الأربعاء، وسيلقي الحاخام (إسرائيل آريئيل) مؤسس معهد الهيكل الاستيطاني كلمة حول الهيكل في الإرث الديني، إضافة إلى الحاخام (إليشا وولفسون)، رئيس حلقة "جبل الهيكل" الذي سيقدم عرضاً تعريفياً للمسجد الأقصى محاولاً تحديد مواقع المعالم المندثرة المزعومة للهيكل.

ويعقد المؤتمر برعاية بلدية الاحتلال في القدس، الذي يأتي في إطار سعي جماعات الهيكل لتحويل نظرة المجتمع الصهيوني للأقصى باعتباره هيكلاً قائماً، وتشجيع الانخراط في اقتحامه وفي أداء الطقوس التوراتية فيه، والعمل إلى إزالته من الوجود تمهيداً لتأسيس الهيكل المزعوم في مكانه.

جدير بالذكر أن لابراهام كوك يعتبر مؤسس الصهيونية الدينية وهو أول حاخام معاصر اعتبر المسجد الأقصى هيكلاً يهودياً ودعا إلى إزالته.

بدورهم حذر الفلسطينيون والمؤسسات الإسلامية في القدس من خطورة دعوات جماعات الهيكل المزعوم، وجددوا تحذيراتهم من المساس بالمسجد الأقصى، وسط دعوات للمواطنين بالرباط في المسجد الأقصى والتصدي للمستوطنين المتطرفين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #جماعات الهيكل

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