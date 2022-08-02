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حماس: الاستيطان في جنين لن يمنح الاحتلال الشرعية

02 اغسطس 2022 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
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قال المتحدّث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إنَّ مصادرة الاحتلال الإسرائيلي لنحو سبعة وثمانين دونماً من أراضي المواطنين، ومصادقته على مخطط لإقامة حيّ استيطاني على الأراضي الفلسطينية في بلدتي يعبد وعانين بمحافظة جنين، هو عدوانٌ جديد.

وأكد قاسم في بيان صحفي، أن ذلك استمرار لجرائم الاحتلال الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين التي يحاصرها جدار الفصل العنصري.

وجدد تأكيد حماس على أنَّ هذه السياسة الاستيطانية التي تمارسها حكومات الاحتلال المتطرّفة، هي جرائم موصوفة تمثّل انتهاكاً واستهتاراً بكل الأعراف والمواثيق الدولية.

ونوه في الوقت ذاته، أن تلك السياسة لن تمنح هذا الاحتلال شرعية على أرضنا التاريخية، وسيواصل شعبنا تمسّكه بأرضه وحقوقه، ومواجهة مخططاته ومشاريعه بكل الوسائل، حتّى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #جنين #الاستيطان #الضفة الغربية

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